Tzv. kosovska policija uhapsila pet osoba u okviru istrage o navodnim ratnim zločinima

ŠTRPCE, PRIŠTINA - Pet osoba uhapšeno je u akciji tzv. kosovske policije sprovedenoj u saradnji sa specijalnim tužilaštvom u Prištini, u okviru istrage u predmetu Račak II, koji se odnosi na sumnje na izvršenje navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva.

U saopštenju tzv. specijalnog tužilaštva u Prištini navedeno je da su izvršeni pretresi na više lokacija. Najavljeno je da će u 13 časova biti održana konferencija za medije na kojoj će biti saopštene dodatne informacije o akciji. Tzv. kosovska policija rano jutros je izvela akciju u Štrpcu, Gotovuši i Berevcu. - Kancelarija za KiM: Jutrošnjim hapšenjima Priština nastavlja politiku terora i odmazde nad Srbima Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da tzv.