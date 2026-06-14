KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.612. dan. Ukrajinski dronovi pogodili rusko hemijsko postrojenje Azot u Tulskoj i skladište goriva u Jaroslavskoj oblasti. Britanija presrela tanker iz ruske "flote iz senke" u Lamanšu, u prvoj operaciji tog tipa koju je predvodio London. Kir Starmer je očajan, pažnju britanske javnosti odvraća eskalacijom, poručuje Moskva.

- Rusija granatirala Dnjepropetrovsku oblast danas više od 30 puta, poginuo muškarac Ruske trupe granatirale su danas naselja u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti više od 30 puta, a u napadima je poginuo jedan muškarac, izjavio je šef Dnjepropetrovske Okružne vojne uprave (OVA), Aleksandar Ganža. "Jedna osoba je poginula, tri su povređene. Neprijatelj je napao područje dronovima i artiljerijom više od 30 puta", kazao je Ganža, prenosi Ukrinform. U Nikopoljskom