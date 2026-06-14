Lučki kapetan o nesreći kod Šolte: Ovo nisam vidio u 30 godina karijere

SEEbiz pre 3 sata
Lučki kapetan o nesreći kod Šolte: Ovo nisam vidio u 30 godina karijere

SPLIT - Lučka kapetanija nastavlja utvrđivati okolnosti teške pomorske nesreće koja se dogodila u Splitskim vratima između Brača i Šolte.

Podsjetimo, u pomorskoj nesreći, u kojoj su nedjelju kod Splitskih vrata tri osobe poginule, a za jednom se još traga, sudjelovali su putnički brod privatne domaće tvrtke sa 118 putnika i jedrilica francuske zastave na kojoj su bili stradali putnici i koja je potonula, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, dok je na jedrilici bilo osam osoba, od kojih su tri
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