Kosovski tužilac o uhapšenima: Sva petorica su bili policajci tokom masakra u Račku

Specijalno tužilaštvo Kosova danas je na konferenciji za novinare objavilo da je, u slučaju poznatom kao „Račak dva“, uhapsilo pet ljudi koji su bili u jedinicama srpske policije i učestvovali u masakru u Račku.

Dodalo je da jedna osoba nije pronađena. Tužilac Iljir Morina izjavio je da je Specijalno tužilaštvo u slučaju Račak podiglo optužnicu u decembru prošle godine. „ Istrage nisu završene. Nastavili smo da prikupljamo važne dokaze. Istrage koje smo sprovodili u proteklih šest meseci omogućile su nam da identifikujemo nekoliko osoba koje su u to vreme bile deo jedinica srpske policije, a koje su učestvovale u akciji 15. januara 1999. u selu Račak“, kazao je Morina. On