RHMZ upozorio na pljuskove, grad i olujni vetar u Šumadiji 14. juna

Serbian News Media pre 11 minuta
RHMZ upozorio na pljuskove, grad i olujni vetar u Šumadiji 14. juna

Prema najavama RHMZ-a, kasno posle podne i uveče, u intervalu od 17 do 21 čas, očekuje se formiranje linijskog grmljavinskog sistema.

Taj sistem će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, lokalnu pojavu grada i olujnog vetra sa udarima većim od 60 km/h. Tokom večeri, od 20 do 24 časa, sistem će se premeštati preko Šumadije, zbog čega se u tom periodu očekuje najveći rizik od nepogoda. Lokalno su mogući jači pljuskovi sa količinom padavina većom od 10 litara po metru kvadratnom u periodu do tri časa. U zonama jačih nepogoda mogu se očekivati poteškoće u saobraćaju i transportu, problemi u
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