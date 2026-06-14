Australija novi nezvanični prvak sveta, evo kako to radi…

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Janković
Australija novi nezvanični prvak sveta, evo kako to radi…

Fudbaleri Australije pobedili su Tursku rezultatom 2:0 u prvom nastupu na Svetskom prvenstvu i tako preuzeli titulu nezvaničnog prvaka sveta, odnosno „Unofficial Football World Championship“.

Portal „Ofenziva“ podseća da je reč o zabavnom, izmišljenom sistemu koji funkcioniše kao bokserski pojas – ko pobedi aktuelnog nosioca titule, postaje novi prvak. Ako se utakmica završi nerešeno, „pojas“ ostaje dotadašnjem vlasniku. „Turska je na Mundijal stigla kao nosilac tog naslova, koji je osvojila protiv takozvanog Kosova u dodatnim kvalifikacijama, ali ga je izgubila već u prvom meču Grupe D. Australija je u Vankuveru slavila 2:0 i, uz tri velika boda,
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Karlo Ančeloti zabrinut posle remija sa Marokom! Selektor Brazila otkrio najveće probleme svoje reprezentacije: "Očekivao sam…

Karlo Ančeloti zabrinut posle remija sa Marokom! Selektor Brazila otkrio najveće probleme svoje reprezentacije: "Očekivao sam bolji početak..."

Kurir pre 3 sata
FIFA se oglasila zbog velikog propusta na Mundijalu

FIFA se oglasila zbog velikog propusta na Mundijalu

Sputnik pre 3 sata
"Ali koga briga - pobedili smo": Selektor Škotske sumirao utiske posle pobede na Mundijalu!

"Ali koga briga - pobedili smo": Selektor Škotske sumirao utiske posle pobede na Mundijalu!

Kurir pre 3 sata
Haiti veruje u prolazak dalje, selektor iskren: Nadam se da ćemo u sledećim utakmicama postići neki gol

Haiti veruje u prolazak dalje, selektor iskren: Nadam se da ćemo u sledećim utakmicama postići neki gol

Nova pre 3 sata
Popović zadovoljan trijumfom na Mundijalu: Ovo su samo prva tri boda! Trener Turske tužan: Ništa nije izgubljeno

Popović zadovoljan trijumfom na Mundijalu: Ovo su samo prva tri boda! Trener Turske tužan: Ništa nije izgubljeno

Dnevnik pre 4 sati
Katar otkinuo bod Švajcarskoj, a Lopetegi ne želi da se zaustavi: Nastavićemo da sanjamo

Katar otkinuo bod Švajcarskoj, a Lopetegi ne želi da se zaustavi: Nastavićemo da sanjamo

Nova pre 4 sati
Ne krije oduševljenje posle velikog iznenađenja na Mundijalu! Katar remizirao protiv Švajcarske, Lopetegi prezadovoljan…

Ne krije oduševljenje posle velikog iznenađenja na Mundijalu! Katar remizirao protiv Švajcarske, Lopetegi prezadovoljan: "Nastavićemo da sanjamo!"

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoKosovoMundijalTurskaAustralija

Sport, najnovije vesti »

Jovana Arsić osvojila zlato u disciplini skif na veslačkom Svetskom kupu u Plovdivu

Jovana Arsić osvojila zlato u disciplini skif na veslačkom Svetskom kupu u Plovdivu

Danas pre 8 minuta
Lazar Nikolić jasan: Vojvodina mora u Evropu!

Lazar Nikolić jasan: Vojvodina mora u Evropu!

Hot sport pre 27 minuta
Jovana Arsić nakon zlata u Plovdivu: Ovo je tek početak, najbolje tek dolazi

Jovana Arsić nakon zlata u Plovdivu: Ovo je tek početak, najbolje tek dolazi

RTS pre 13 minuta
Šelton osvojio Štutgart, uzeo titule na sve tri podloge u 2026.

Šelton osvojio Štutgart, uzeo titule na sve tri podloge u 2026.

Sport klub pre 13 minuta
Ameri mu zabranili ulazak u zemlju, zabranjeno mu da sudi na Mundijalu, ali će ipak dobiti pun honorar! FIFA donela odluku…

Ameri mu zabranili ulazak u zemlju, zabranjeno mu da sudi na Mundijalu, ali će ipak dobiti pun honorar! FIFA donela odluku posle velikog skandala!

Kurir pre 27 minuta