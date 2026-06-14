Australija novi nezvanični prvak sveta, evo kako to radi…

Fudbaleri Australije pobedili su Tursku rezultatom 2:0 u prvom nastupu na Svetskom prvenstvu i tako preuzeli titulu nezvaničnog prvaka sveta, odnosno „Unofficial Football World Championship“.

Portal „Ofenziva“ podseća da je reč o zabavnom, izmišljenom sistemu koji funkcioniše kao bokserski pojas – ko pobedi aktuelnog nosioca titule, postaje novi prvak. Ako se utakmica završi nerešeno, „pojas“ ostaje dotadašnjem vlasniku. „Turska je na Mundijal stigla kao nosilac tog naslova, koji je osvojila protiv takozvanog Kosova u dodatnim kvalifikacijama, ali ga je izgubila već u prvom meču Grupe D. Australija je u Vankuveru slavila 2:0 i, uz tri velika boda,