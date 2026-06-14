Hamiltonova prva pobeda u Ferariju! Katastrofa za Antonelija!

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton došao je do svoje prve pobede u Ferariju, pošto je slavio na Velikoj nagradi Barselone i Katalonije, sedmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Hamilton je na stazi „Katalunja“ upisao prvi trijumf posle 686 dana i trke u Belgiji, kada je zabeležio poslednju pobedu za volanom Mercedesa, i to posle diskvalifikacije tadašnjeg timskog kolege Džordža Rasela. Za Britanca je prva pobeda u Ferariju ukupno 106. u karijeri, a ujedno je postao 11. vozač koji je u Formuli 1 stizao do najvišeg stepenika pobedničkog postolja sa tri tima. U tom odabranom društvu su, između ostalih, Kimi Raikonen, Fernando Alonso,