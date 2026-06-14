Minimalac Škotske sa Haitijem, prva pobeda na SP od 1990. godine

Škotska je uspešno započela nastup na Svetskom prvenstvu 2026, pošto je u Bostonu savladala Haiti - 1:0.

Škotska je stigla do prve pobede na Mundijalima još od 1990. godine. Junak škotskog tima bio je Džon Mekgin, koji je postigao jedini pogodak na utakmici u 28. minutu. Sve o Mundijalu na jednom mestu: Rezultati, tabele, parovi i žreb Škoti su od početka pokušavali da nametnu ritam i iskoriste iskustvo svojih vodećih igrača. Prvu veliku priliku imao je Skot Mektomini, koji je pogodio stativu, a inicijativa je krunisana sredinom prvog poluvremena. Posle udarca Če