Montero MVP, Valensija „počistila“ Huventud za novo finale

Sport klub pre 31 minuta  |  Autor: Ognjen Bojić
Montero MVP, Valensija „počistila“ Huventud za novo finale

Košarkaši Valensije plasirali su se u finale plej-ofa prvenstva Španije, pošto su u polufinalu "počistili" Huventud.

Izabranici Pedra Martineza slavili su rezultatom 3-0. Nakon dve pobede u svojoj Rođ areni, prošlosezonski vicešampion je pobedio i u Badaloni rezultatom 87:75. Najbolji pojedinac utakmice bio je plejmejker Valensije Đan Montero. Reprezentativac Dominikanske republike je zabeležio 24 poena, po 7 skokova i asistencija, 4 ukradene, 2 izgubljene lopte i blokadu. Veliki doprinos trijumfu gostiju dali su i krilo Kemron Tejlor (13 poena, 4 skoka, 2 ukradene lopte), centar
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