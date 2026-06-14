Sedmica za istoriju: Nemačka na vrhu preskočila Brazil

Nemačka je izuzetno počela takmičenja na Svetskom prvenstvu.

Ubedljivo je savladala debitanta Kurasao 7:1 i time postavila jedan rekord. Reprezentacija koja je odigrala najviše finala u istoriji mundijala sa ovih sedam golova postala je najefikasnija reprezentacija u istoriji takmičenja. Četvorostruki šampion sveta došao je do 239 golova i za pogodak preskočila Brazil. Inače i Selesao, koji je rekorder po broju titula svetskog šampiona (pet) je odigrao susret prvog kola. Ali protiv Maroka postigao je „samo“ jedan gol.