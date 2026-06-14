MVP Branson: "Sve ovo dugujem ocu"

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
MVP Branson: "Sve ovo dugujem ocu"

Njujork Niksi su jutros ostvarili snove generacijama i generacijama navijača ove NBA franšize i pobedom u San Antoniju sa 94:90 osvojili šamponsku titulu, koja se čekala od 1973. godine.

Aspolutni heroj velikog finala je Džejlen Branson, Niksi su seriju dobili sa 4:1, a jutros je ovaj sjajni košarkaš Sparsima ubacio 45 poena i završio priču. "Ovo je nagrada za rad i mnogo posvećenosti, posle puno uspona i padova. Imamo grupu momaka koja je verovala jedna drugima od prvog dana. Bez obzira na sve što se dešavalo tokom sezone, nastavili smo da verujemo. Ovo je neverovatan osjećaj", rekao je Branson. Dobio je MVP nagradu, a onda zahvalio ocu Riku,
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