Zlato za Jovanu Arsić na Svetskom kupu u Plovdivu

Srpska reprezentativka u veslanju Jovana Arsić osvojila je danas zlatnu medalju u disciplini skif na drugom Svetskom kupu u Plovdivu.

Arsić je tako ostvarila jedan od najvećih uspeha srpskog veslanja poslednjih godina, a u finalu je distancu od 2.000 metara prešla za sedam minuta i 20,69 sekundi, preneo je Veslački savez Srbije (VSS). Drugo mesto zauzela je američka predstavnica Grejs Džons u vremenu od 7:22,21 minut, dok je treća kroz cilj prošla takmičarka iz Uzbekistana Ana Prakaten (7:23,46). U disciplini dvojac srpski veslači Aleksandar Beđik i Dušan Slavnić zauzeli su četvrto mesto u A