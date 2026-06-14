Ko je sledeći? U toku je planska akcija – završni udar na Srbe koji su već nekako preživeli najgore

Ovde je danas glavno pitanje – ko je sledeći. Atmosfera je takva da ljudi strahuju za svoju i bezbednost svojih porodica. Mnogi se svakako plaše da pređu administrativne prelaze, ne znaju šta ih čeka na Kosovu i Metohiji. Očigledno je da je cela akcija planska, da zapravo nemaju validne optužnice protiv bilo koga, ali to u suštini i nije cilj.

Ovako za Sputnjik o trenutnoj situcaciji na Kosovu i Metohiji, posle današnjeg hapšenja petorice Srba, kaže Luka Jovanović, istoričar, asistent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici: Pet osoba uhapšeno je danas na Kosovu i Metohiji u akciji u takozvanom slučaju „Račak 2“, u okviru istrage za ratne zločine. O tome je izvestilo Specijalno tužilaštvo takozvanog Kosova i navelo da su pretresi izvršeni na više lokacija, u Štrpcu, Gotovuši i Berevcu. Hapšenja