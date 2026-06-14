Iran minama zaštitio lokacije zaliha uranijuma zbog zabrinutosti od operacija SAD

Iran je poslednjih nedelja značajno pojačao mere zaštite svojih zaliha visoko obogaćenog uranijuma, uključujući rušenje tunela i postavljanje mina na pristupnim tačkama zbog zabrinutosti od američkih operacija, izjavilo je više izvora upoznatih sa obaveštajnim procenama Sjedinjenih Američkih Država.

Prema tim informacijama, iranske zalihe od oko pola tone visoko obogaćenog uranijuma sada su znatno teže dostupne nego ranije, nakon što je, kako se navodi, američki predsednik Donald Tramp signalizirao mogućnost vojne akcije radi njihove zaplene. Izvori tvrde da su ove mere dodatno zakomplikovale potencijalne pregovore između Vašingtona i Teherana o kontroli iranskog nuklearnog programa i mogućem uklanjanju ili razređivanju obogaćenog materijala. Prema američkim i