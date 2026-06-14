Jutjuber Spid pokazivao mišiće legendarnom Ronaldu, Brazilac mu nevoljno rekao: "Ne, to nije prirodno..."

Telegraf pre 53 minuta  |  Telegraf.rs
Jutjuber Spid pokazivao mišiće legendarnom Ronaldu, Brazilac mu nevoljno rekao: "Ne, to nije prirodno..."

Legendarni Ronaldo prisustvovao je susretu njegovog Brazila i Maroka u prvom kolu Svetskog prvenstva (1:1), a negde pri raju meča prišao mu je popularni Jutjuber Ishowspeed sa kojim je popričao, čini se, na silu.

Dok je ovaj momak sa društvenih mreža pokazivao mišiće, Ronaldo mu je rekao da to ne izgleda prirodno, te ga uputio da da krv za testiranje. Spid je ignorisao sve to naglasivši mu da je sve prirodno. U istoj loži su bili prisutni i Roberto Karlos i Kaka sa kojima se grupno i pojedinačno slikao. Interesantna je pojava ovaj Jutjuber, jako napadan i nametljiv, pa tako dolazi do razgovora sa najvećim legendama i slavnim osobama iz sveta fudbala i sporta. (Telegraf.rs)
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