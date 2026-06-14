U opštini Štrpce na više lokacija akcija tzv. kosovske policije

Telegraf pre 13 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
U opštini Štrpce na više lokacija akcija tzv. kosovske policije

Na više lokacija u opštini Štrpce od ranih jutarnjih sati traje akcija specijalne jedinice tzv. kosovske policije.

Veliki broj pripadnika specijale jedinice tzv. kosovske policije je u Štrpcu, Gotovuši i Berevcu. Prema nezvaničnim informacijama, ima privedenih. Za sada nema informacija iz tzv. kosovske policije o ovoj akciji. Prištinski portal Koha piše da je tzv. direkcija za istraživanje ratnih zločina, u saradnji sa specijalnim tužilaštvom u Prištini, sprovela akciju na nekoliko lokacija. Prema izvorima tog portala, akcija je povezana sa istragama protiv više osoba
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