Iranski zvaničnik zapretio Izraelu: Stiže snažan odgovor zbog napada na Bejrut

Večernje novosti pre 1 sat
Iranski zvaničnik zapretio Izraelu: Stiže snažan odgovor zbog napada na Bejrut

PREDSEDNIK odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, izjavio je danas da „stiže snažan odgovor“ na današnji izraelski vazdušni napad na glavni grad Libana, Bejrut.

foto: ATTA KENARE / AFP / Profimedia - Današnji zločin cionističkog režima, u naselju Dahije u Bejrutu, još jednom je dokazao da su SAD slabe, bez kredibiliteta, jer nisu ni sposobne da kontrolišu ovaj nelegitimni režim. Stiže snažan odgovor - napisao je Azizi na mreži Iks. Najmanje pet osoba poginulo je danas, a 18 je ranjeno u odvojenim napadima Izraela na Bejrut i više lokacija u južnom Libanu, a kako se navodi u zajedničkom saopštenju izraelskog premijera,
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