Otkriveni detalji tajnog sporazuma SAD i Irana: Na stolu milijarde dolara i sudbina Ormuskog moreuza

KONAČNI nacrt memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država obuhvata niz pitanja, uključujući nuklearni program Teherana i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kao i ukidanje američkih sankcija za naftu, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika, koji je dodao da će konačni sporazum između dve zemlje biti razmatran u roku od 60 dana nakon potpisivanja memoranduma.

Foto: AI generated/Gemini Prema rečima tog zvaničnika, Iran će odmah otvoriti Ormuski moreuz za sve komercijane brodove, a SAD će ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka. Kad je reč o finansijama, SAD neće uvoditi nove sankcije Iranu dok se ne postigne konačni sporazum, dok će istovremeno ukinuti sankcije povezane sa naftom na određeni period. SAD će, kako je navedeno, osloboditi 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući direktne transfere gotovine,