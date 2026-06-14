Prenos, Škotska - Haiti: Stativa, šanse, pogodak i sjajan fudbal u Bostonu!

MUNDIJAL se nastavlja. Fudbaleri Škotske i Haitija se sastaju u Bostonu u okviru grupe C u prvom kolu. Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia Kraj prvog poluvremena! 45' Završeno je prvo poluvreme. Golom Megina Škotska vodi sa 1:0 34' Ogromnu šansu nije iskoristio Haiti. Šutirao je Pierot sa svega nekih 6,7 metara ali golman Škotske je uspeo da odbrani taj udarac. 32' Malo je falilo da Škotska duplira prednost. Šenklan je šutirao glavom ali neprecizno pored leve stative. 28' GOOOL! Megin je uputio udarac sa 11 metara kada mu se lopta odbila u