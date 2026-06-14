Prenos, Škotska - Haiti: Stativa, šanse, pogodak i sjajan fudbal u Bostonu!

Večernje novosti pre 10 minuta
Prenos, Škotska - Haiti: Stativa, šanse, pogodak i sjajan fudbal u Bostonu!

MUNDIJAL se nastavlja. Fudbaleri Škotske i Haitija se sastaju u Bostonu u okviru grupe C u prvom kolu. Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia Kraj prvog poluvremena! 45' Završeno je prvo poluvreme. Golom Megina Škotska vodi sa 1:0 34' Ogromnu šansu nije iskoristio Haiti. Šutirao je Pierot sa svega nekih 6,7 metara ali golman Škotske je uspeo da odbrani taj udarac. 32' Malo je falilo da Škotska duplira prednost. Šenklan je šutirao glavom ali neprecizno pored leve stative. 28' GOOOL! Megin je uputio udarac sa 11 metara kada mu se lopta odbila u
Otvori na novosti.rs

Pročitajte još

Šta se dešava sa Zukićem? Oglasio se predsednik Voše i otkrio nove detalje!

Šta se dešava sa Zukićem? Oglasio se predsednik Voše i otkrio nove detalje!

Kurir pre 1 sat
Selesao razočarao, Maroko pokazao snagu: Brazil uz mnogo muke do remija na startu SP

Selesao razočarao, Maroko pokazao snagu: Brazil uz mnogo muke do remija na startu SP

Euronews pre 1 sat
Maroko ispustio najveću pobedu u istoriji, Vinisijus i Alison sprečili debakl Brazila

Maroko ispustio najveću pobedu u istoriji, Vinisijus i Alison sprečili debakl Brazila

Nova pre 1 sat
Bura, pa zatišje - Brazil i Maroko podelili bodove! VIDEO

Bura, pa zatišje - Brazil i Maroko podelili bodove! VIDEO

B92 pre 1 sat
Domeniko Mesina napustio FSS

Domeniko Mesina napustio FSS

Danas pre 4 sati
Katar u 90+4. minutu šokirao Švajcarsku

Katar u 90+4. minutu šokirao Švajcarsku

Politika pre 3 sata
Katar golom u nadoknadi do boda protiv Švajcarske na SP

Katar golom u nadoknadi do boda protiv Švajcarske na SP

Danas pre 4 sati

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoMundijalŠkotskaHaitiBoston

Sport, najnovije vesti »

Prenos, Škotska - Haiti: Stativa, šanse, pogodak i sjajan fudbal u Bostonu!

Prenos, Škotska - Haiti: Stativa, šanse, pogodak i sjajan fudbal u Bostonu!

Večernje novosti pre 10 minuta
Nikola Topić imao operaciju donjeg dela leđa

Nikola Topić imao operaciju donjeg dela leđa

Sport klub pre 1 sat
Nikola Topić imao novu operaciju

Nikola Topić imao novu operaciju

B92 pre 1 sat
Spektakl Brazila i Maroka bez pobednika

Spektakl Brazila i Maroka bez pobednika

Sputnik pre 2 sata
Maroko ispustio najveću pobedu u istoriji, Vinisijus i Alison sprečili debakl Brazila

Maroko ispustio najveću pobedu u istoriji, Vinisijus i Alison sprečili debakl Brazila

Nova pre 1 sat