Danas je Svetski dan davalaca krvi: Jedna jedinica krvi može spasiti i do tri života Svetski dan davalaca krvi

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Danas je Svetski dan davalaca krvi: Jedna jedinica krvi može spasiti i do tri života Svetski dan davalaca krvi

Ovaj datum nije izabran slučajno – 14. juna rođen je austrijski lekar i biolog Karl Landštajner, dobitnik Nobelove nagrade i čovek koji je otkrio ABO sistem krvnih grupa, čime je postavio temelje moderne transfuzijske medicine.

Svetska zdravstvena organizacija, zajedno sa Međunarodnom federacijom Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Međunarodnim društvom za transfuziju krvi i drugim partnerima, svake godine organizuje kampanju kojom se ističe važnost redovnog i dobrovoljnog davanja krvi. U Srbiji se tokom cele godine organizuju brojne akcije dobrovoljnog davanja krvi, a iz zdravstvenih ustanova i organizacija koje se bave transfuzijom neprestano apeluju na građane da se odazivaju ovim
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