Dijalo šokirao 60.000 Ekvadoraca - drama sa epilogom u 90. minutu!

B92 pre 29 minuta
Dijalo šokirao 60.000 Ekvadoraca - drama sa epilogom u 90. minutu!

Fudbaleri Obale Slonovače savladali su Ekvador rezultatom 1:0 (0:0) u meču prvog kola grupe E Svetskog prvenstva u fudbalu.

Meč na stadionu u Filadelfiji, kapaciteta 68.000 gledalaca, kao da je odigran u Ekvadoru, pošto su tribine kompletno bile obojene u žuto uz tradicionalno vrelu južnoameričku atmosferu. To je davalo vetar u jedra Ekvadorcima, ali su "slonovi" uspeli da izdrže takvu atmosferu i da, iako bez mnogo svojih pristalica, u 90. minutu dođu do velike pobede na otvaranju Mundijala. Generalno, cela utakmica je bila prepuna intenziteta, ritma i dinamike, a to je donosilo puno
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