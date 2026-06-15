Pojačane kontrole vozača usmerene na alkohol i drogu, akcija počinje od danas

Saobraćajna policija od danas do 21. juna pojačava kontrolu saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

U sklopu ove akcije u petak Roadpol-a, 19. juna, širom Evrope biće realizovan takozvani "Alcohol and Drugs Marathon", kada će u kontroli saobraćaja neprekidno, tokom 24 časa, biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu, saopšteno je iz MUP-a. Pripadnici saobraćajne policije, u prvih pet meseci ove godine, isključili su iz saobraćaja više od 22.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom