Posle sporazuma stigla dramatična poruka: "Spasili smo se nuklearnog uništenja"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je zajednička američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana poštedela njegovu zemlju od onoga što je opisao kao pretnju "nuklearnog uništenja" Islamske republike.

"Najvažnije je da smo spasili Državu Izrael od pretnje nuklearnog uništenja", rekao je Netanjahu, što su bili njegovi prvi komentari nakon što su se Vašington i Teheran složili oko sporazuma o okončanju rata na Bliskom istoku. "A šta bi to značilo? To bi značilo da bi milioni izraelskih građana – vas koji me sada slušate – svi vi bili u strašnoj opasnosti od masovne smrti... A mi smo godinama odgurivali od sebe ovu opasnost od uništenja izraelskog stanovništva",