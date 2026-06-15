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Devetoro poginulo, oštećena Kijevsko-pečerska lavra u ruskom napadu

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice, iz 11. veka, značajno je oštećena u ruskom napadu.

BBC News pre 45 minuta  |  Džoel Ginto
plamen izbija iz krova crkve, vatrogasna kola ispred crkve
Reuters
Crkva Uspenja Presvete Bogorodice je verski i kulturni simbol za Ukrajince

Devet ljudi je poginulo, a više povređeno u seriji ruskih napada na Ukrajinu, dok je najpoznatiji verski spomenik u glavnom gradu Kijevu zahvatio požar, saopštili su zvaničnici.

U napadima na Kijev poginulo je četvoro, a petoro vatrogasaca je stradalo dok su pokušavali da ugase požar izazvan napadima na severnoistočni grad Harkov, dodali su.

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice, iz 11. veka, unutar čuvene Kijevsko-pečerske lavre, značajno je oštećena u napadu koji je premijerka Julija Sviridenko nazvala „brutalnim napadom na naš narod i nasleđe".

Više od 140.000 ljudi u ukrajinskoj prestonici ostalo je bez struje, kazao je gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko.

U većem delu Ukrajine oglasile su se sirene za opasnost u ponedeljak.

U napadima na Kijev, u kojima je ciljano više stambenih zgrada, povređeno je najmanje 23 ljudi, dok je još pet ranjeno u Harkovu.

Stanovnici Kijeva na metro stanici
Reuters
Stanovnici Kijeva potražili su sklonište na metro stanici

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice deo je Kijevsko-pečerske lavre, arhitektonskog kompleksa manastirskih građevina koji je na listi svetske baštine Uneska.

„Hitno ćemo pokrenuti sve potrebne procedure u Unesku i sve druge međunarodne mehanizme.

„Zahtevaćemo momentalni i adekvatni odgovor na ovaj varvarski čin", napisao je Andrij Sibiha, ukrajinski ministar spoljnih poslova, na Iksu.

Ovo nije prvi put da je crkva pogođena.

Tokom Drugog svetskog rata, bila je skoro potpuno uništena, osim severnoistočne kule, piše na sajtu Unesko.

Katedrala je obnovljena pre oko 25 godina prema arhitektonskim oblicima iz perioda ukrajinskog baroka s kraja 18. veka, dodaje Unesko.

Napadi dolaze uoči sastanka G7 ove nedelje u Francuskoj, gde je rat u Ukrajini na dnevnom redu.

U nedelju je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio da je razgovarao sa Donaldom Trampom o naporima da se okonča dugotrajni sukob.

Ruski predsednik Vladimir Putin pokrenuo je potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

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(BBC News, 06.15.2026)

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