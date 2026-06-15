Sin norveške princeze proglašen krivim za silovanje dve žene
Osuđen je na četiri godine zatvora. On je prethodno negirao sve četiri tačke optužnice.
Marijus Borg Hejbi, sin norveške princeze Mete-Marit, proglašen je krivim po dve tačke optužnice za silovanje i osuđen na četiri godine zatvora.
Troje sudija oslobodilo ga je druge dve tačke optužnice za silovanje, ali ga je proglasilo krivim za više krivičnih dela za koja je optužen.
Optužnica protiv Hejbija imala je 38 tačaka, među kojima su optužbe za silovanje četiri žene, fizički napad i pretnje bivšoj devojci, kao i uništavanje imovine u njenom stanu.
Na spisku se našle i optužbe u vezi sa drogom, kao i saobraćajni prekršaji.
Hejbi je priznao krivicu za neke od lakših tačaka optužnice, a posle hapšenja je priznao fizičko nasilje i uništavanje imovine.
Tužioci su tražili da Hejbi dobije sedam godina i sedam meseci zatvora.
Njegovi advokati tražili su kraću kaznu od 18 meseci i mogu da se žale na ovu presudu.
Hejbi nije bio u sudnici u Oslu tokom izricanja presude, ali je proce pratio onlajn.
Negirao je sve četiri tačke optužnice za silovanje, ali su ga osudili u slučaju silovanja dve žene.
Jedna je silovana na imanju njegovih roditelja Skaugumu nadomak Osla, a u drugom je učestvovala još jedna žena.
Mete-Marit se udala za norveškog prestolonaslednika Hokona kada je Hejbi imao četiri godine.
Teško je bolesna, dijagnostikovali su joj oblik plućne fibroze, a nedavno je stavljena i na listu čekanja za transplataciju pluća.
Advokati njenog sina su nekoliko puta tražili da se pusti iz zatvora kako bi mogao da bude što više sa majkom zbog princezinog pogoršanog zdravlja.
Četiri optužbe za silovanje odnose se na period od 2018. godine - u zvaničnoj rezidenciji njegovih roditelja do novembra 2024. posle njegovog prvog hapšenja.
Jedna od četiri optužbe, iz 2023, odnosi se na seksualni odnos sa ženom koja je spavala i ona je prisustvovala izricanju presude.
Ona je svedočeći u februaru 2026. izjavila da je spavala i da nikada ne bi dozvolila da do toga dođe.
Sud je zaključio da žrtva nije bila u stanju da se odupre onome što se dogodilo.
Hejbi, koji je u Norveškoj postao poznat od kada se njegova majka udala za prestolonaslednika, priznao je da se godinama bori sa zavisnošću od psihoaktivnih supstanci i govorio je o „nekoliko mentalnih oboljenja" koje ima od detinjstva.
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