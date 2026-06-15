AP: Uprkos sporazumu SAD i Irana neizvesna sudbina sukoba u Libanu

Beta pre 12 minuta

Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli preliminarni sporazum o nastavku primirja i otvaranju Ormuskog moreuza.

Detalji sporazuma još nisu objavljeni, a Pakistan koji je medijator u pregovorima saopštio je da će se potpisivanje održati u petak u Ženevi.

Zvaničnici obe strane potvrdili su da se sporazum neće primenjivati dok ne bude potpisan.

Međutim, ministar odbrane Izraela Izrael Kac danas je izjavio da se Izrael neće povući sa teritorija koje je zauzeo u Libanu, što bi potencijalno moglo da dovede u pitanje sporazum Teherana i Vašingtona, objavila je agencija Asošiejted pres (AP).

Kancelarija premijera Izraela Benjamina Netanjahua saopštila je da će "Izrael nastaviti da se brani od bilo koje pretnje".

Ovakav stav Izraela predstavlja potencijalnu pretnju po sporazum, budući da je Iran zahtevao da bilo kakav dogovor o okončanju rata uključi i okončanje borbi u Libanu.

Dodatni izazov predstavlja pitanje iranskog nuklearnog programa i zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

Prema sporazumu, dve strane imaju rok od 60 dana da postignu dogovor o budućnosti iranskog nuklearnog programa, za koji SAD i Izrael strahuju da bi mogao biti iskorišćen za izgradnju atomskog oružja, uprkos tvrdnjama Teherana da je on mirnodopski.

Zvaničnici Irana i SAD održaće ove nedelje u Kataru pripremne sastanke pre potpisivanja sporazuma, rekao je za AP jedan diplomata koji je govorio pod uslovom anonimnosti.

Međunarodna zajednica je pozdravila postignuti dogovor Vašingtona i Teherana.

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da su Francuska i njeni partneri "spremni da brzo preduzmu mere za obnovu normalnog pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz".

(Beta, 15.06.2026)

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