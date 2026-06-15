Crna Gora privremeno zatvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima

Reč je o privremenom zatvaranju Poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i Poglavlja 28, koje se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlje.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je na konferenciji za novinare da Crna Gora ide napred velikom brzinom i istakla da zatvaranje dva poglavlja danas predstavljaju benefite članstva u EU.

"Komisija želi da omogući finansijski paket za Crnu Goru naredne nedjelje. Sada govorimo o predstojećim reformama. Svi politički akteri treba da nastave da daju doprinos reformama", rekla je Marta Kos.

Spajić je rekao da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju i da ima istu posvećenost kao do sada.

Crnogorski premijer je istakao je da je njegova zemlja već zatvorila gotovo polovinu poglavlja što govori o brzini kojom Crna Gora ide.

"Crna Gora ne kasni, mi držimo reč i isporučujemo rezultate. Do kraja godine zatvorićemo sva poglavlja i učiniti da Crna Gora postane 28. članica 2028. godine", istakao je Spajić.

Premijer je istakao da svako zatvoreno poglavlje predstavlja opipljiv dokaz da proširenje funkcioniše kada se spoje posvećenost, reforme i politička volja.

"Za Crnu Goru, proces pristupanja nikada nije bio samo tehnički postupak pravnog usklađivanja. To je transformativni nacionalni projekat i generacijski san. To je deljenje evropskih vrednosti i obezbeđivanje da naši građani uživaju bezbednost, stabilnost i prosperitet koji dolaze sa članstvom u EU", rekao je predsednik Vlade Crna Gore.

On je pozdravio privremeno zatvaranje Poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i Poglavlja 28 (Zaštita potrošača i zdravlja).

"Ova dva poglavlja su veoma različita, ali zajedno govore jednu snažnu priču o tome šta evropska integracija znači za naše građane", rekao je Spajić i ukazao da se Poglavlje 2 odnosi na to da građani mogu da se kreću, rade i grade svoju budućnost širom Evrope, uz jednak tretman, zaštitu iz sistema socijalnog osiguranja i pristup zdravstvenoj zaštiti.

Tokom izlaganja je istakao da Poglavlje 28 govori o zaštiti i poverenju uz pojašnjenje da je usvojen moderan okvir za zaštitu potrošača, unapređeni standardi bezbednosti proizvoda, ojačani mehanizmi nadzora tržišta i osnažene institucije odgovorne za zaštitu prava potrošača.

Prema njegovim rečima, zajedno posmatrana ova poglavlja odražavaju suštinu evropskog socijalnog i ekonomskog modela: slobodu, priliku, sigurnost i zaštitu.

"Sa današnjim zatvaranjima, Crna Gora je sada privremeno zatvorila tri od četiri poglavlja kojima se objedinjuju četiri temeljne slobode Evropske unije. Ovo danas takođe znači da smo privremeno zatvorili sedam od deset poglavlja u okviru Klastera 2 – Unutrašnje tržište", rekao je on.

On je dodao da ipak zatvaranje poglavlja nije kraj reformi već potvrda da reforme daju rezultate.

"Uveren sam da će 2026. godina ostati upamćena kao prekretnica za evropsko proširenje i godina u kojoj je Evropska unija, nakon svog posljednjeg proširenja, konačno ponovo potvrdila transformativnu snagu svoje politike proširenja", zaključio je Spajić.