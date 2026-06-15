Dejan Vuk Stanković: Posete EXPO 2027 samo uz saglasnost učenika i roditelja

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da organizovane posete specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 neće biti obavezne i da će se realizovati isključivo uz saglasnost učenika i roditelja.

"Nema nikakve državne prinude niti indoktrinacije. Posete su na dobrovoljnoj osnovi, biće potpuno besplatne i organizovane uz poštovanje svih bezbednosnih protokola", rekao je ministar za RTS.

Istakao je da EXPO predstavlja priliku da se učenici upoznaju sa naučnim, tehnološkim, obrazovnim i kulturnim dostignućima velikog broja zemalja, ali i da Srbija predstavi potencijale svog obrazovnog sistema.

"Kao ministarstvo prosvete radićemo na tome da obezbedimo poseban paviljon na kojem će biti predstavljena dostignuća naših učenika, njihovi talenti u nauci, umetnosti i sportu. Želimo da promovišemo našu zemlju i da deci omogućimo da se upoznaju sa različitim narodima i kulturama", naveo je Stanković.

Govoreći o školskoj godini koja se privodi kraju, ministar prosvete rekao je da je ona protekla u redovnim okolnostima, bez prekida nastave i gubitka časova, što bi, kako je naveo, trebalo da se odrazi i na rezultate učenika.

"Imali smo regularnu školsku godinu, nastavnici su radili u punom kapacitetu, a deca su redovno pohađala nastavu i imala priliku da provere i poprave svoje znanje. Zato očekujem da će i rezultati biti bolji nego prethodne godine", naveo je Stanković.

Dodao je da se u obrazovnom sistemu već sprovode reforme usmerene na učenje kroz ishode, razvoj međupredmetnih kompetencija i kritičkog mišljenja, a u pojedinim školama započeta je i primena savremenih tehnoloških rešenja, uključujući veštačku inteligenciju.