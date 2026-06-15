Beta pre 12 minuta

Kijev tvrdi da su pronađeni ostaci ruskog drona Geran-2 na mestu oštećene crkve

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je danas da je pronašla ostatke drona Geran-2, letelice ruske proizvodnje, pored Saborne crkve Uspenja Presvete Bogorodice u okviru Kijevsko-pečerske lavre, koja je navodno gađana tokom protekle noći. "Prema istrazi, neprijatelj je napao manastirski kompleks u 1.50 posle ponoći 15. juna 2026. godine, tokom masovnog bombardovanja Kijeva", navela je SBU na Telegramu. Dodaje se da je pronašla "fragmente trupa i motora ruskog samoubilačkog drona koji je pogodio crktvu". "Ispitivanje ostataka neprijateljskog drona utvrdilo je da su neke od njegovih komponenti proizvedene u Rusiji", dodaje se u saopštenju SBU. Sa svoje strane, Moskva tvrdi da je oštećenu crkvu u Kijevu pogodila američka protivvazdušna raketa Patriot.

Rusija demantovala da je gađala kijevski manastir, tvrdi da su ga oštetile protivvazdušne rakete SAD

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova danas je odbaciolo kao "grubu laž" optužbe Ukrajine i Zapada da su ruske snage pogodile jednu od najpoznatijih pravoslavnih svetinja, Kijevsko-pečersku lavru tokom jutrošnjih velikih napada širom Ukrajine.

U tim napadima je manastirski kompleks u Kijevu star 1.000 godina navodno oštećen.

Rusko Ministarstvo odbrane ranije danas je saopštilo da su za oštećenje tog verskog objekta krive američke praotivvazdušne rakete Patriot koje su koristili Ukrajinci, prenosi Rojters.

Portparolka ruskog Ministarststva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila je Ukrajinu i Zapad da planiraju "još jednu falsifikaciju" i rekla da je rusko ministarstvo odbrane tačno opisalo šta se zaista dogodilo.

U saopštenju Zaharova je takođe optužila francuskog predsednika Emanuela Makrona i druge evropske lidere da su požurili da lažno osude Moskvu oko štete na manastiru, dok ćute oko smrtonosnih ukrajinskih udara na studenski dom i muzej na Krimu gde je navodno uništeno jedno vredno umetničko delo.

Makron osudio ruske napade na ukrajinsku Sabornu crkvu u Kijevu

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je danas da ništa ne opravdava ruski napad na istorijsku Sabornu crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u okviru Kijevsko-pečerske lavre.

Makron na društvenoj mreži Iks (X) uoči početka samita lidera Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta (G7) osudio napad ruskih raketa i dronova na tu crkvu naglašavajući da je ona "jedno od najvažnijih mesta ukrajinskog pravoslavlja, mesto na spisku svetske baštine Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO)".

"Baš kao i agresivni rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od četiri godine, ništa ne opravdava ovaj napad na naše univerzalno nasleđe", napisao je Makron koji je izrazio žaljenje što je Rusija "ponovo ciljala Kijev i izazvala civilne žrtve".

Makron je dodao da je Francuska spremna da sarađuje sa ukrajinskim vlastima zaduženim za nasleđe navodeći da taj napada "samo jača rešenost da se učini sve što je moguće, sa saveznicima i partnerima, da se radi na prekidu vatre, što Rusija i dalje tvrdoglavo odbija, a zatim i na miru".

Francuski predsednik je rekao da će se o tome razgovarati tokom samita G7 koji počinje danas u Evijanu Le Benu.

Makron je danas domaćin šefovima država i vlada Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Kanade, Italije, Japana i Velike Britanije. Razgovaraće o globalnoj ekonomskoj stabilnosti, klimatskim promenama i bezbednosnim krizama.

Rusija je ranije danas odbacila tvrdnje da je odgovorna za oštećenje pomenute crkve, iznoseći svoju verziju događaja po kojoj su štetu nanele američke protivvazdušne rakete iz sistema Patriot, koje koristi ukrajinska vojska.

Ruski napadi izazvali požar u manastirskom kompleksu u Kijevu, poginulo pet osoba u Harkovu

U velikim ruskim napadima na Ukrajinu jutros poginulo je pet ukrajinskih spasilaca u Harkovu i povređeno najmanje 20 osoba u glavnom gradu Kijevu kada su udari raketa i dronova izazvali požar u stambenim zgradama i u jednoj od najpoznatijih pravoslavnih svetinja, Kijevsko-pečerskoj lavri.

Spasioci su poginuli u Harkovu u drugom ruskom udaru dok su gasili požar izazvan ranijim napadom, rekao je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko.

Najmanje pet pripadnika hitnih službi je povređeno.

Niz snažnih eksplozija odjeknulo je u Kijevu u talasu balističkih raketa posle kojih su usledili napadi dronovima Šahed, mnogi ljudi su potražili utočište u podzemnim skloništima a zvaničnici su pozvali građane da se sklone.

"Kijev je pod velikim udarom, načinjeno je znatno razaranje civilne infrastrukture", rekao je Klimenko.

Dvadeset osoba među kojima i dete zatražilo je lekarsku pomoć u glavnom gradu, rekao je Timur Tkačenko, šef kijevske vojne uprave.

Pet udara pogodilo je kijevski kvart Ševčenkinski u manje od 30 minuta, rekao je on. Pogođeni su i 25-spratna stambena zgrada dok je požar izbio na pijaci i prodavnici. U kvartu Obolonski direktno je pogođena devetospratna stambena zgrada.

Tkačenkko je optužio Rusiju da namerno gađa stambene blokove.

Šteta je načinjena u manastriskom kompleksu Kijevsko-pečerska lavra gde je izbio veliki požar, rekao je Tkačenko i optužio Rusiju da "namerno gađa srce jednog od najvećih hrišćanskih spomenika".

Krov glavne crkve u tom kompleku zapaljen je u noćašnjem napadu, rekao je poglavar Ukrajinske pravoslaven crkve mitropolit Epifanij. On je osudio napad, navodeći da je to "još jedan ruski zločin protiv čovečnosti, istorije i hrišćanstva" i pozvao je na moliltve da se spase kompleks.

Kijevsko-pečerska lavra poznata kao i Manastir pećina je veliki kompleks manastira i crkava, od kojih su neki i pod zemljom, izgrađeni su od 11. do 19. veka. Neke od crkava su svrstane u Uneskovu listu svetske baštine i povezane su pećinama u vidu lavirinta od više od 600 metara.

(Beta, 15.06.2026)