Ministar Stanković: 99,2 odsto osmaka polagalo završni test iz srpskog, sve proteklo u redu

Beta pre 1 sat

Prvi dan završnog ispita u osnovnim školama tokom kojeg su učenici osmog razreda, kao i polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih rešavali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, protekao je u najboljem redu, rekao je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

"Ministarstvo prosvete nije dobilo informacije koje bi ukazivale na odstupanja od utvrđenih procedura, a polaganju ovog testa pristupilo je 99,2 odsto učenika", naveo je ministar u saopštenju.

Učenici će sutra, od 9 do 11 časova, polagati test iz matematike, dok će u sredu, 17. juna, rešavati test iz jednog od pet ponuđenih predmeta po izboru. Kada je reč o polaznicima funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, oni su sve testove polagali danas.

Na test iz matematike učenici treba da ponesu hemijsku olovku koja piše plavom bojom (ne olovku piši-briši), grafitnu olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar. Učenici imaju na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke.

Roditelji će imati uvid u preliminarne rezultate u petak, 19. juna na nivou škole i na portalu Moja srednja škola, a istog dana moći će da podnesu i prigovore na rezultate završnog ispita.

Konačni rezultati biće objavljeni u ponedeljak, 22. juna. 2026. godine.

(Beta, 15.06.2026)