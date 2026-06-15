Monarhisti pozvali vladu i naftne kompanije da smanje cene goriva nakon pada cena sirove nafte

Beta pre 2 sata

Savez Monarhisti - Pokret za Kraljevinu Srbiju pozvao je danas Vladu Srbije i naftne kompanije da, bez odlaganja, smanje maloprodajne cene goriva, nakon što je cena sirove nafte na svetskom tržištu pala za oko pet odsto posle najave prekida sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Kopredsednik Monarhista i narodni poslanik koalicije NADA Nenad Tomašević istakao je da građani imaju pravo da osete korist od pada cene energenata, a ne samo njihove negativne posledice kada cene rastu.

"Kada cena nafte na svetskom tržištu poraste, cene goriva u Srbiji se veoma brzo povećavaju. Zato je logično i pravedno da sada, kada je cena sirove nafte pala za oko pet odsto, država i naftne kompanije pokažu istu ažurnost i omoguće pojeftinjenje benzina i dizela", naveo je Tomašević u saopštenju.

Dodao je da visoke cene goriva direktno utiču na rast cena hrane, prevoza i drugih osnovnih životnih troškova, zbog čega bi svako sniženje predstavljalo olakšanje za građane i privredu.

"Umesto stalnog povećavanja nameta i akciza, država mora da vodi računa o životnom standardu građana. Pad cene nafte na svetskom tržištu mora da se odrazi i na cene na benzinskim pumpama u Srbiji", poručio je Tomašević.

(Beta, 15.06.2026)

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