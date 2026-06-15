MUP: Lokalizovan požar u Tržnom centru Enjub u Beogradu, lakše povređena tri vatrogasca

Beta pre 1 sat

 Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da su tri vatrogasca lakše povređena prilikom gašenja požara u Tržnom centru "Enjub" u Ulici Jurija Gagarina u Beogradu, kao i da su zbrinuti u zdravstvenim ustanovama.  

Požar koji je rano jutros izbio u tom tržnom centru, kako se dodaje u saopštenju, efikasnom intervencijom vatrogasaca-spasilaca lokalizovan je danas u 11.48, dok se nastavlja rad na dogašivanju.

Sektor za vanredne situacije dobio je jutros u 5.58 dojavu o požaru i nakon tri minuta prve ekipe vatrogasaca-spasilaca stigle su na mesto požara i započele su akciju gašenja.

Do sada je u intervenciji ukupno učestvovalo 45 vatrogasaca i 14 vozila.

 

 

Veliki požar u Tržnom centru Enjub na Novom Beogradu

 

Veliki požar izbio je jutros oko šest časova u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu, javila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Na terenu je veliki broj vatrogasaca koji pokušavaju da spreče da se požar proširi na druge objekte, a stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore. 

Zasad nema informacija o povređenima.

(Beta, 15.06.2026)

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