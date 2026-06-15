MUP: Lokalizovan požar u Tržnom centru Enjub u Beogradu, lakše povređena tri vatrogasca
Požar koji je rano jutros izbio u tom tržnom centru, kako se dodaje u saopštenju, efikasnom intervencijom vatrogasaca-spasilaca lokalizovan je danas u 11.48, dok se nastavlja rad na dogašivanju.
Sektor za vanredne situacije dobio je jutros u 5.58 dojavu o požaru i nakon tri minuta prve ekipe vatrogasaca-spasilaca stigle su na mesto požara i započele su akciju gašenja.
Do sada je u intervenciji ukupno učestvovalo 45 vatrogasaca i 14 vozila.
Veliki požar u Tržnom centru Enjub na Novom Beogradu
Veliki požar izbio je jutros oko šest časova u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu, javila je Radio-televizija Srbije (RTS).
Na terenu je veliki broj vatrogasaca koji pokušavaju da spreče da se požar proširi na druge objekte, a stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore.
Zasad nema informacija o povređenima.
(Beta, 15.06.2026)