MUP: Lokalizovan požar u Tržnom centru Enjub u Beogradu, lakše povređena tri vatrogasca

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da su tri vatrogasca lakše povređena prilikom gašenja požara u Tržnom centru "Enjub" u Ulici Jurija Gagarina u Beogradu, kao i da su zbrinuti u zdravstvenim ustanovama.

Požar koji je rano jutros izbio u tom tržnom centru, kako se dodaje u saopštenju, efikasnom intervencijom vatrogasaca-spasilaca lokalizovan je danas u 11.48, dok se nastavlja rad na dogašivanju.

Sektor za vanredne situacije dobio je jutros u 5.58 dojavu o požaru i nakon tri minuta prve ekipe vatrogasaca-spasilaca stigle su na mesto požara i započele su akciju gašenja.

Do sada je u intervenciji ukupno učestvovalo 45 vatrogasaca i 14 vozila.