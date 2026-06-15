Netanjahu: Izraelska vojska će ostati u Gazi, Libanu i Siriji koliko god je potrebno

"Uspostavili smo široke bezbednosne zone oko Izraela. To smo učinili u Gazi, Libanu i Siriji. Želim da ovo jasno stavim do znanja: ostaćemo u ovim bezbednosnim zonama koliko god je potrebno da zaštitimo našu zemlju", rekao je Netanjahu na konferenciji za novinare.

To je njegovo prvo obraćanje u javnosti od kada je američki predsednik Donald Tramp (Trump) kasno sinoć saopštio da je postignut dogovor sa Iranom o okončanju sukoba na Bliskom istoku.

Izrael je mesecima angažovan u vojnim operacijama u Pojasu Gaze, Libanu i Iranu. Neki od ratnih ciljeva koje je proglasila izraelska vojska nisu ostvareni.

Sporazum postignut između Sjedinjenih Država i Irana veliki deo izraelskog društva i političke klase smatra korakom unazad za Izrael, dodao je Mond.