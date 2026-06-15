Odloženo suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta u Beogradu

Glavni pretres u postupku protiv devetoro studenata uhapšenih nakon Vidovdanskog protesta prošle godine u Beogradu, odložen je za 11. septembar zbog odluke suda da se celokupan dokazni materijal, prikupljen tajnim nadzorom, izdvoji kao nezakonit.

Advokat jednog od optuženih studenata, Boško Žurić rekao je novinarima posle ročišta u Palati pravde da je to bio jedini dokaz koji postoji u predmetu i da je odluka suda o odlaganju glavnog pretresa "potpuno logična".

Dodao je da je to prvostepena presuda i da o njoj treba da odluči Apelacioni sud ukoliko tužilaštvo podnese žalbu.

"Čak i da se postupak nastavi, mislim da se mora okončati oslobađajućom presudom imajući u vidu da i ovi izdvojeni dokazi, čak i kada bi se koristili, opet ne bi doveli do dokazivanja da su osumnjičeni izvršili krivična dela", kazao je advokat.

Advokatica Liljana Borović Marjanović dodala je da ona od samog početka tvrdi da se na takvim dokazima ne može zasnivati presuda, te da joj zbog toga odluka suda o izuzimanju tih dokaza nije iznenađenje.

"Na ovu odluku tužilaštvo ima pravo žalbe, ja sam sigurna da će se oni žaliti i nakon toga Apelacioni sud može da potvrdi rešenje o izdvajanju (tih dokaza), ili ne daj Bože, da ukine i da vrati na novi postupak", rekla je advokatica.

"Uz pomoć tih softvera, oni su ambijentalno slušani, ne samo u telefonskim razgovorima. U naredbama stoji 'a naročito u amfiteatru Ekonomskog fakulteta' prema studentu Luki Stojanoviću. Znači od samog početka, od januara 2025. godine kada je počela primena mera praćenja i slušanja, pa i nadzora, povređena je autonomija univerziteta, jer je data naredba da se tako studenti slušaju i svaka izgovorena reč je beležena", dodala je ona.

Prema njenim rečima, šta god da su izgovorili studenti, tu nije bilo krivičnog dela za koje se terete.

Student Pravnog fakulteta u Nišu Dimitrije Dimić, jedan od optuženih, kazao je da nije njegovo da komentariše odluku suda da izuzme dokaze, ali je dodao da poštuje odluku.

"Iskreno, možda i nisam očekivao (da će ti dokazi biti izuzeti), nisam razmišljao o tome, ali eto, desilo se", rekao je Dimić, dodajući da tvrdi da nisu krivi za delo koje im se stavlja na teret, kao i da očekuje da ih sud oslobodi svih optužbi.

Sudnica u kojoj je održano današnje ročište bila je u ispunjena studentima i građanima koji su došli da podrže optužene, javio je reporter agencije Beta.

Po izlasku iz Palate pravde, studente je ovacijama dočekalo više desetina njihovih kolega i građana koji su došli da ih podrže.