RTS: Udes kod Kraljeva, povređeno šest osoba, među njima majka sa bebom

Beta pre 27 minuta

 Šest osoba, među kojima i majka sa bebom starom 15 dana, povređeno je danas u saobraćajnoj nezgodi u mestu Perovac, kod Ušća, na delu puta Kraljevo-Raška, potvrđeno je Radio-televiziji Srbije (RTS) u opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 13.40 časova, kada su se dva putnička vozila direktno sudarila.

Dijagnostika povređenih je u toku, a majka i beba su zadržane na preventivnom posmatranju, piše RTS.

Sanitetska vozila iz Novog Pazara i Raške pomogla su kolegama iz Kraljeva da prevezu povređene u kraljevačku bolnicu.

U toku je i utvrđivanje uzroka nezgode, a saobraćaj je i dalje obustavljen na tom delu Ibarske magistrale.

(Beta, 15.06.2026)

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