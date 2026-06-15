RTS: Udes kod Kraljeva, povređeno šest osoba, među njima majka sa bebom

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 13.40 časova, kada su se dva putnička vozila direktno sudarila.

Dijagnostika povređenih je u toku, a majka i beba su zadržane na preventivnom posmatranju, piše RTS.

Sanitetska vozila iz Novog Pazara i Raške pomogla su kolegama iz Kraljeva da prevezu povređene u kraljevačku bolnicu.

U toku je i utvrđivanje uzroka nezgode, a saobraćaj je i dalje obustavljen na tom delu Ibarske magistrale.