Sin norveške princeze zbog silovanja osuđen na četiri godine zatvora

Beta pre 5 sati

Sin norveške princeze Mete Martin, Marius Borg Hojbi osuđen je zbog silovanja na četiri godine zatvora.

On je proglašen krivim po dve od četiri tačke optužnice za silovanje koje su mu se stavljale na teret, a oslobođen je po preostale dve.

Takođe je osuđen za napad i zlostavljanje u bliskim vezama. Pored zatvorske kazne, Hojbiju je naređeno da isplati odštetu žrtvama.

Hojbi je bio optužen za seksualni napad na četiri žene u periodu od 2018. do 2024. godine.

Suočio se sa ukupno 40 krivičnih prijava, uključujući neke za manje prekršaje, kao što su napad, zločini povezani sa drogom i kršenje zabrane prilaska.

Hojbi je negirao optužbe za silovanje, ali je priznao nekoliko manjih prekršaja.

Tužioci su za Hojbija tražili kaznu od sedam godina i sedam meseci zatvora, dok su advokati odbrane tvrdili da bi trebalo da bude oslobođen optužbi za silovanje i da dobije najviše 18 meseci za krivična dela koja je priznao.

Presuda nije konačna i Hojbi može da se žali.

Ovaj slučaj je privukao međunarodnu pažnju zbog Hojbijeve veze sa kraljevskom porodicom.

Iako nema kraljevsku titulu niti zvanične dužnosti, on je sin prestolonaslednice Mete-Marit iz veze pre njenog braka sa prestolonaslednikom Hokonom, naslednikom norveškog prestola, a odrastao je u domaćinstvu sa budućim kraljem.

(Beta, 15.06.2026)

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