Tramp potvrdio sporazum o okončanju rata sa Iranom, potpisivanje sporazuma u petak u Švajcarskoj

Beta pre 2 sata

Pakistan je u nedelju uveče saopštio da su Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum o okončanju rata i otvaranju Ormuskog moreuza, prenosi agencija AP.

Svi detalji sporazuma nisu odmah bili dostupni, a najavljeno je da će potpisivanje biti obavljeno u petak 19. juna u Švajcarskoj, mada nije jasno koliko brzo bi se moreuz mogao ponovo otvoriti za sav saobraćaj.

Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da je postignut sporazum sa Iranom i rekao da je odobrio okončanje američke pomorske blokade iranskih luka u Ormuskom moreuzu.

"Čestitam svima!", napisao je na društvenim mrežama, bez navođenja detalja. "Brodovi sveta, pokrenite svoje motore. Pustite naftu da teče!", dodao je Tramp. On je prethodno, u telefonskom intervju za Aksios, oštro napao izraelske vlasti zbog napada na Bejrut, ocenivši da je to bio sumanuti pokušaj da se osujete pregovori sa Iranom.

Iranski državni mediji su u nedelju uveče preneli saopštenje Pakistana, nakon dana u kojem je Izrael (isključen iz pregovora) napao južna predgrađa Bejruta i postao prava pretnja za uspešan završetak pregovora.

"Obe strane su proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban", saopštio je Pakistan.

Sporazum se uglavnom vraća na stanje koje je postojalo pre rata, ali sa hiljadama mrtvih ljudi, konstatuje agencija AP.

(Beta, 15.06.2026)

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