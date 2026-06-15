Tramp proslavio 80. rođendan sporazumom sa Iranom i UFC borbama na travnjaku Bele kuće

Predsednik SAD Donald Tramp obeležio je sinoć svoj 80. rođendan objavljujući preliminarni sporazum o okončanju iranskog rata i organizovanjem spektakla borbi u borilačkim veštinama na travnjaku Bele kuće.

Tramp je nedeljama najavljivao postizanje sporazuma sa Iranom, a nastavljen sukob pretio je da baci senku na njegov planirani spektakl "ultimejt fajta" (UFC) - ekstremne borbe mešovitih borilačkih veština unutar napravljenog velikog kaveza.

Ipak, pred početak tih borbi predsednik SAD je objavio da je sporazum o okončanju sukoba sada završen. On je proglasio da će SAD prekinuti svoju blokadu Irana i da će Ormuski moreuz biti ponovo otvoren. Presudni detalji sporazuma treba da se ispregovaraju narednih nedelja. Kaša Patela i predsedavajućeg Predstavničkog doma Kongresa Majka Džonsona.

Tramp i šef UFC-a Dejna Vajt zajedno su iz Ovalne kancelarije došli do balkona Plave sobe Bele kuće, da osmatraju kavez napravljen za borbe, i stajali dok je odsvirana himna i dok su mlaznjaci preleteli iznad.

Hiljade gledalaca bilo je u privremenoj areni pod metalnim lukom opremljenim svetlima, zvučnom opremom i velikim ekranima. Mnogi ljudi su događaj gledali iz obližnje Elipse. Tramp je čak omogućio da Bela kuća bude deo predstave, borci su izlazili iz njenih prostorija na borilište, a neki čak iz Ovalne kancelarije.

Tokom jednog od prekida, generalni direktor kompanije Meta Mark Zakerberg prišao je Trampu i sa njim kratko razgovarao.

Tramp je nastojao da poveže sinoćnji događaj sa većim proslavama 250. godišnjice potpisivanja američke Deklaracije Nezavisnosti Lideri samita G7 industrijalizovanih zemalja pomerili su svoj samit tako da bi Tramp mogao da prisustvuje proslavi, pored meča borilačkih veština, i zatim da odleti na sastanak u Evropi. Sastanak G7 počinje danas u Francuskoj.

Ceo događaj se umogome razlikovao od toga kada je Trampov prethodnik Džo Bajden proslavio svoj rođendan u novembru 2022. godine.

Bajden je proslavio rođendan na privatnom porodičnom ručku u Beloj kući, što pokazuje koliko su se stvari promenile, piše AP.