U Palatu pravdu stigli studenti kojima se sudi zbog incidenata na Vidovdanskom protestu 2025. godine

Beta pre 1 sat

Devetoro studenata kojima se sudi za pripremu aktivnosti protiv ustavnog uređenja zbog incidenata nakon Vidovdanskog protesta prošle godine u Beogradu, stiglo je nešto pre 11 časova u Palatu pravde na novo ročište u tom postupku.

Oni su u Palatu pravde ušli u pratnji grupe kolega dok se ispred zgrade pravosudnih organa održava skup podrške studentima pod nazivom "Njih ne damo", javio je reporter agencije Beta.

Više desetina građana i studenata na platou ispred Palate pravde pravi buku duvanjem u pištaljke.

Postupak se vodi protiv devetoro studenata, optuženih za pripremu aktivnosti protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja u saizvršilaštvu.

Saobraćaj u Savskoj ulici odvija se neometano.

(Beta, 15.06.2026)

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