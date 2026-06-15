U Palatu pravdu stigli studenti kojima se sudi zbog incidenata na Vidovdanskom protestu 2025. godine

Oni su u Palatu pravde ušli u pratnji grupe kolega dok se ispred zgrade pravosudnih organa održava skup podrške studentima pod nazivom "Njih ne damo", javio je reporter agencije Beta.

Više desetina građana i studenata na platou ispred Palate pravde pravi buku duvanjem u pištaljke.

Postupak se vodi protiv devetoro studenata, optuženih za pripremu aktivnosti protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja u saizvršilaštvu.

Saobraćaj u Savskoj ulici odvija se neometano.