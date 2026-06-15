Ukrajina i Moldavija otvaraju pristupne pregovore s EU, Crna Gora zatvara još dva poglavlja

Beta pre 46 minuta

Ukrajina i Moldavija otvaraju danas pristupne pregovore sa Evrpskom unijom (EU) dok Crna Gora zatvara još dva pregovaračka poglavlja.

Na međuvladinim konferencijama u Luksemburgu, Ukrajina i Moldavija otvoriće prvi pregovarački klaster - Osnove koji obuhvata funkcionisanje demokratskih institucija, reformu javne uprave, vladavinu prava, pravosuđe i osnovna prava, pravdu, slobodu i bezbednost, ekonomske kriterijume. 

Poglavlja iz Prvog klastera su okosnica procesa pristupanja pa se prva otvaraju i poslednja zatvaraju.

Otvaranje pregovora s Ukrajinom dugo je blokirala bivša mađarska vlada Viktora Orbana koji je izgubio na izborima u aprilu.

Ambasadori 27 zemalja članica EU odlučili su 12. juna da zvanično otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen naveli su u zajedničkoj izjavi da odluka o otvaranju pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom predstavlja "priznanje odlučnosti, hrabrosti i napornog rada, što su obe zemlje pokazale u sprovođenju reformi, iako su bile suočene sa ogromnim izazovima".

Košta i Fon der Lajen su  odluku opisali kao "strateški izbor koji jača mir, bezbednost i prosperitet" širom Evrope i kao "signal da je ponuda mira, stabilnosti i mogućnosti koju EU nudi neuporediva".

Crna Gora će na današnjoj međuvladinoj konferenciji zatvoriti pregovore u poglavlju 2 Sloboda kretanja radnika i 28 Zaštita potrošača i zdravlja.

Crna Gora je najdalje odmakla u pristupnom procesu od svih kandidata. Dosad je zatvorila 14 pregovaračkih poglavlja, a do kraja godin planira da zatvori sva preostala.

Crna Gora danas zatvara poglavlja 2 i 28, Spajić predvodi delegaciju na konferenciji u Luksemburgu

Premijer Milojko Spajić predvodiće danas delegaciju Vlade Crne Gore na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, na kojoj će Crna Gora zatvoriti dva pregovaračka poglavlja, najavljeno je iz Vlade.

Kako je u saopštenju precizirano, reč je o poglavljima 2 - Sloboda kretanja radnika i 28 - Zaštita potrošača i zdravlja.

Nakon Međuvladine konferencije planirana je konferencija za medije na kojoj će, pored Spajića, govoriti zamenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Rauna i komesarka za proširenje Marta Kos, precizirano je u saopštenju.

Spajić će se tokom boravka u Luksemburgu sastati i sa predsednikom Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg Lukom Fridenom, potpredsednikom Vlade i ministrom  spoljnih poslova Gzavijeom Betelom, te predsednikom Predstavničkog doma Klaudom Viselerom.

(Beta, 15.06.2026)

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