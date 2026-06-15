Vučić u Tbilisiju: Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva sa Gruzijom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tbilisiju posle razgovora sa gruzijskim predsednikom Mihailom Kavalešvilijem da Srbija ostaje posvećena gradnji partnerstva sa Gruzijom.

"Srbija pridaje veliki značaj odnosima sa Gruzijom i ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država", napisao je Vučić na Instagramu.

Uveren sam da će današnji razgovori dati dodatni podsticaj ukupnim odnosima Srbije i Gruzije i doprineti još snažnijoj saradnji naših država i naroda u godinama koje dolaze, dodao je on.

"Zahvalan na srdačnom dočeku i gostoprimstvu koje su mi ukazali predsednik Kavelašvili i gruzijski narod. Ovakvi susreti predstavljaju potvrdu iskrenog prijateljstva i međusobnog poštovanja koje povezuje naše dve zemlje", napisao je Vučić na Instagramu i dodao da je sa gruzijskim kolegom imao otvoren razgovor.

Imali smo otvoren i sadžajan razgovor o svim ključnim pitanjima za naše bilateralne odnose, kao i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima. Posebnu pažnju posvetili smo ekonomskim odnosima i mogućnostima za povećanje trgovinske razmene, snažnije povezivanje privreda, kao i unapređenje saradnje u oblastima turizma, saobraćaja, energetike i novih tehnologija.

Predsednik Srbije položio venac na Spomenik herojima u Tbilisiju, uz intoniranje himni dve zemlje.

Predsednika Vučića je dočekao general potpukovnik Giorgi Matiašvili, načelnik Odbrambenih snaga Gruzije.

U objavi na Instagramu Vučić je naveo da je pred Spomenikom herojima iskazuja poštovanje prema istoriji, tradiciji i vrednostima koje zauzimaju posebno mesto u identitetu prijateljske Gruzije.

"Negujući kulturu sećanja i poštovanja prema prošlosti, potvrđujemo značaj očuvanja istorijskog nasleđa i razumevanja među narodima. Uveren sam da upravo uvažavanje istorije i tradicije predstavlja važan temelj za dalje jačanje prijateljstva, saradnje i međusobnog poštovanja između naših zemalja", naveo je Vučić u objavi.

Vučić se sastao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom Trećim Katolikosom.

Srpska i Gruzijska pravoslavna crkva suočavaju se sa istim izazovima. Uvek smo kao nacije čuvali naše crkve, a one su čuvale naše nacije. Pred nama su i dalje veliki izazovi. Naše crkve i manastiri, sveti delovi srpske zemlje na Kosovu i Metohiji, ugroženi su, rekao je predsednik Srbije.

Vučića očekuju sastanak i sa predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem. U okviru posete, Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

U delegaciji Srbije koju predvodi predsednik Vučić su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Predsednik Srbije boravi u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.

Srbija i Gruzija ove godine obeležavaju 31. godinu diplomatskih odnosa, koji su tradicionalno prijateljski, zasnovani na verskoj, kulturnoj i istorijskoj bliskosti, uz uzajamno poštovanje teritorijalnog integriteta.