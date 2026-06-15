Cene nafte pale, a akcija porasle, posle objave o okvirnom dogovoru o okončanju iranskog rata

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
Cene nafte pale, a akcija porasle, posle objave o okvirnom dogovoru o okončanju iranskog rata

čeka se otvaranje ormuskog moreuza

Cene akcija na berzama su porasle, a cene nafte su pale više od četiri dolara po barelu danas posle objave o postignutom okvirnom dogovoru o okončanju iranskog rata i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. U ranom trgovanju jutros cena sirove nafte Brent, međunarodnog standarda pala je za 4,08 dolara na 83,25 dolara po barelu dok je cena referentne američke sirove nafte supstila za 4,51 dolar na 80,37 po barelu, prenosi Beta. Moguće je da će biti potrebni meseci da
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