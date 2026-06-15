NBS: MMF uspešno završio treće razmatranje sprovođenja ekonomskog programa Srbije

Biznis.rs pre 59 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
NBS: MMF uspešno završio treće razmatranje sprovođenja ekonomskog programa Srbije

Fond navodi da je inflacija ostala na umerenom nivou i u granicama cilja

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) uspešno je završio treće razmatranje sprovođenja ekonomskog programa Srbije podržanog Instrumentom za koordinaciju politika (Policy Coordination Instrument – PCI), saopštila je Narodna banka Srbije. Odluka je doneta bez održavanja formalnog sastanka Odbora, što je procedura koja se primenjuje kada se oceni da formalna rasprava nije potrebna, a što, kako je navedeno, odražava dobro sprovođenje mera
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