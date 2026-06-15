Dilema koja muči hiljade udovica i udovaca u Srbiji: Kada se više isplati uzeti penziju preminulog supružnika?

Blic pre 9 minuta
Dilema koja muči hiljade udovica i udovaca u Srbiji: Kada se više isplati uzeti penziju preminulog supružnika?

Gubitak bračnog druga donosi emotivne i finansijske izazove, uključujući izbor između lične i porodične penzije Prema zakonu, nije moguće istovremeno primati obe penzije – mora se izabrati jedna Gubitak bračnog druga je ogroman emotivni udarac, ali ubrzo nakon toga dolazi i suočavanje sa finansijskom realnošću.

U Srbiji hiljade najstarijih sugrađana deli istu dilemu: da li da zadrže svoju ličnu penziju ili da podnesu zahtev za porodičnu penziju preminulog supružnika? Zakon je jasan – ne možete primati obe penzije istovremeno. Morate izabrati jednu. "Blic Biznis" donosi preciznu matematiku i primere koji pokazuju kada je prelazak na penziju preminulog supružnika finansijski isplativ. Kada podnesete zahtev za porodičnu penziju, ne nasleđujete pun iznos koji je preminuli
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