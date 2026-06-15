Dva vatrogasca povređena u požaru na Novom Beogradu Komandant otkrio najnovije detalje dramatične borbe sa vatrom u tržnom centru: "70 lokala je zahvaćeno stihijom"

Blic pre 18 minuta
Dva vatrogasca povređena u požaru na Novom Beogradu Komandant otkrio najnovije detalje dramatične borbe sa vatrom u tržnom…

U ranim jutarnjim časovima izbio je veliki požar u tržnom centru 'Enjub' u Beogradu.

Brza reakcija beogradskih vatrogasaca sprečila je širenje vatre i spasila veći deo centra. Rano jutros, Beograd je probudila vest o velikom požaru koji je izbio u tržnom centru "Enjub". Zahvaljujući brzoj i herojskoj reakciji beogradskih vatrogasaca, sprečena je potpuna katastrofa i vatra je stavljena pod kontrolu. Operativni centar Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd dobio je dojavu o požaru tačno u 5.56 časova ujutru. Prve ekipe su na lice mesta stigle u
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