Mehaničar otkrio koji polovni auto bi kupio bez razmišljanja: Čak i da je prešao 800.000 kilometara

Ključ za dugovečnost vozila je redovno održavanje i servisna istorija, ne samo izbor marke ili modela Volvo S60 ističe se i po udobnosti, bezbednosti i kvalitetu izrade, i dalje je aktuelan uprkos godinama Dok većina vozača među najpouzdanijim polovnim automobilima prvo pomisli na japanske marke, jedan mehaničar koji redovno deli savete na TikToku tvrdi da bi njegov izbor bio evropski model star više od 20 godina. Reč je o automobilu za koji kaže da, uz pravilno