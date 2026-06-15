Mnogi u Srbiji gube hiljade dinara na penziji jer zaborave na ove 3 stavke: Kako da proverite svoj plavi karton na vreme

Mnogi građani tek pri zahtevu za penziju saznaju da im nedostaje staž zbog neuplaćenih doprinosa ili stečaja firme Nedostatak staža može znatno umanjiti lični koeficijent i konačan iznos penzije Da li ste sigurni da vam je svaka firma u kojoj ste radili uredno uplatila svaki dinar doprinosa? Iskustvo zaposlenih u PIO fondu pokazuje da ogroman broj građana tek u momentu predaje zahteva za penziju sazna neprijatnu istinu – da im nedostaju meseci, pa čak i godine