Novo ili polovno! Ovo su najbolji modeli automobila za 12.000 evra: Možete da vozite direktno iz salona

Honda Civic 1.8 VTEC (2011-2015) nudi trajnost, kvalitet i pouzdanost, pa je cenjen među poznavaocima polovnih automobila Renault Clio 1.5 dCi (2018-2020) je racionalan izbor za vozače koji prelaze mnogo kilometara, zahvaljujući niskoj potrošnji i dostupnim rezervnim delovima Ako razmišljate o kupovini automobila sa budžetom od 12.000 evra, ovo su najbolje nove i polovne opcije koje nude pouzdanost i ekonomičnost. Nov ili polovan automobil? Benzinac, dizelaš,