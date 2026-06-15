Odloženo suđenje optuženima za nasilno rušenje ustavnog poretka tokom studentskog protesta 28. juna

Blic pre 3 sata
Odloženo suđenje optuženima za nasilno rušenje ustavnog poretka tokom studentskog protesta 28. juna

Optuženi su negirali krivicu i izjavili da razumeju optužni predlog.

Za većinu optuženih predložene su uslovne kazne zatvora od najmanje 10 meseci, dok su za dvojicu predložene stvarne zatvorske kazne. U Višem sudu u Beogradu danas je za 11. septembar odloženo suđenje optuženima za pripremanje nasilne promene ustavnog uređenja, koji su uhapšeni nakon protesta 28. juna prošle godine, na koji su pozvali studenti u blokadi, a posle koga su grupe učesnika napale policiju na više lokacija. Sudija je najpre saopštio svoju odluku da izuzme
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Odloženo suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta u Beogradu

Odloženo suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta u Beogradu

In medija pre 1 sat
Odloženo suđenje optuženim studentima: Sudija izuzeo nekoliko dokaza koje je BIA dostavila, novo ročište u septembru

Odloženo suđenje optuženim studentima: Sudija izuzeo nekoliko dokaza koje je BIA dostavila, novo ročište u septembru

Euronews pre 2 sata
Izuzeti dokazi koje je BIA prikupila u postupku protiv devet studenata, uhapšenih posle protesta na Vidovdan prošle godine

Izuzeti dokazi koje je BIA prikupila u postupku protiv devet studenata, uhapšenih posle protesta na Vidovdan prošle godine

Mašina pre 3 sata
Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za 11. septembar

Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za 11. septembar

N1 Info pre 4 sati
Odloženo suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta u Beogradu

Odloženo suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta u Beogradu

Beta pre 3 sata
Suđenje optuženima za pripremanje nasilne promene ustavnog uređenja odloženo za 11. septembar

Suđenje optuženima za pripremanje nasilne promene ustavnog uređenja odloženo za 11. septembar

RTV pre 3 sata
Advokatica studenata uhapšenih posle Vidovdanskog protesta: Bili su "pokretni prisluškivači", naredbe za praćenje su glasile…

Advokatica studenata uhapšenih posle Vidovdanskog protesta: Bili su "pokretni prisluškivači", naredbe za praćenje su glasile da se ugrade softveri u njihove telefone

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Obrušio se trotoar na delu puta Kragujevac - Gornji Milanovac, saobraćaj preusmeren na lokalne ulice

Obrušio se trotoar na delu puta Kragujevac - Gornji Milanovac, saobraćaj preusmeren na lokalne ulice

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević pred sudom u Kragujevcu

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević pred sudom u Kragujevcu

Serbian News Media pre 3 minuta
Presečen lanac šverca oružja: U Nišu pronađen auto pun bombi i pušaka, u gepeku bili raketni bacači (video)

Presečen lanac šverca oružja: U Nišu pronađen auto pun bombi i pušaka, u gepeku bili raketni bacači (video)

Kurir pre 3 minuta
Pronađeno 70 ručnih bombi, raketni bacači i puške u prtljažniku automobila u Nišu: "Radi se na rasvetljavanju slučaja"

Pronađeno 70 ručnih bombi, raketni bacači i puške u prtljažniku automobila u Nišu: "Radi se na rasvetljavanju slučaja"

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Zlatibor domaćin dečijeg letnjeg festivala od 18. Jula do 29. Avgusta

Zlatibor domaćin dečijeg letnjeg festivala od 18. Jula do 29. Avgusta

Glas Zapadne Srbije pre 2 minuta