Odloženo suđenje optuženima za nasilno rušenje ustavnog poretka tokom studentskog protesta 28. juna

Optuženi su negirali krivicu i izjavili da razumeju optužni predlog.

Za većinu optuženih predložene su uslovne kazne zatvora od najmanje 10 meseci, dok su za dvojicu predložene stvarne zatvorske kazne. U Višem sudu u Beogradu danas je za 11. septembar odloženo suđenje optuženima za pripremanje nasilne promene ustavnog uređenja, koji su uhapšeni nakon protesta 28. juna prošle godine, na koji su pozvali studenti u blokadi, a posle koga su grupe učesnika napale policiju na više lokacija. Sudija je najpre saopštio svoju odluku da izuzme