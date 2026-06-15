Ovog datuma mogli bismo znati da li će predsednički i parlamentarni izbori biti istog dana: "To je polazna tačka"

Blic pre 7 minuta
Ovog datuma mogli bismo znati da li će predsednički i parlamentarni izbori biti istog dana: "To je polazna tačka"

SNS najavljuje veliki skup 27. juna, gde će biti predstavljen novi politički plan i lista za izbore.

Analitičari smatraju da je skup SNS-a polazna tačka za zvaničnu predizbornu kampanju lako je leto pred vratima, političke aktivnosti ne jenjavaju. Naprotiv - kampanja se i pre raspisivanja zahuktava. Uz za jesen najavljene vanredne parlamentarne izbore, građani bi mogli i na predsedničke, budući da je predsednik najavio da će podneti ostavku - možda još tokom leta. Kada bi onda bili održani jedni, kada drugi ili će možda biti objedinjeni? - Politički aspekt znači
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Ovog datuma mogli bismo znati da li će predsednički i parlamentarni izbori biti istog dana: "To je polazna tačka"

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