Ovog datuma mogli bismo znati da li će predsednički i parlamentarni izbori biti istog dana: "To je polazna tačka"

SNS najavljuje veliki skup 27. juna, gde će biti predstavljen novi politički plan i lista za izbore.

Analitičari smatraju da je skup SNS-a polazna tačka za zvaničnu predizbornu kampanju lako je leto pred vratima, političke aktivnosti ne jenjavaju. Naprotiv - kampanja se i pre raspisivanja zahuktava. Uz za jesen najavljene vanredne parlamentarne izbore, građani bi mogli i na predsedničke, budući da je predsednik najavio da će podneti ostavku - možda još tokom leta. Kada bi onda bili održani jedni, kada drugi ili će možda biti objedinjeni? - Politički aspekt znači